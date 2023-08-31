"التموين" تمد البقالين بمقررات شهر سبتمبر تمهيدا لصرفها لأصحاب البطاقات

كتب مدحت وهبة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مد بقالين التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية بالسلع التموينية المقررة عن شهر سبتمبر استعدادا لبدء الصرف لأصحاب البطاقات التموينية اعتبارا من غد الجمعة.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية بجانب استمرار صرف السلع المدعمة ضمن مقررات التموين، لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة، مع طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين ، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.