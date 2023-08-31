التموين: مفاوضات مع شركة ألمانية لإنشاء مصنع للورق من "مصاصة القصب"

كتب مدحت وهبة

أعلن اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يجري الآن مفاوضات مع شركة ألمانية للدخول في شراكة لانشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الورق من مصاصة البجاس و أن المصنع سيقام على مساحة 60 فدان في منطقة نجع حمادي بمحافظة قنا باستثمارات تتراوح من 4 إلى 5 مليارات جنيه، لافتا إلى مدة إنشاء المصنع تتراوح عام ونصف إلى عامين.

واضاف اللواء عصام البديوى فى تصريحات اليوم إنه جاري المفاوضات مع إحدى الشركات العالمية لإنشاء مصنع لانتاج الباي إيثانول والذي يستخدم في خلط البنزين لتقليل الانبعاثات الكربونية وأنه من المقرر إقامة المصنع في كوم امبو بمحافظة أسوان ، على مساحة 50 ألف فدان وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 3.5 مليارات جنيه كما أنه من المقرر أيضا أن يتم بدء تنفيذ المصنع في شهر ديسمبر، ويستغرق التنفيذ مابين 18 شهر إلى 24 شهر، حيث من المتوقع أن تكون الطاقات الإنتاجية تقدر بنحو 62 مليون لتر سنويا.