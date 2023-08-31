التعليم: 40 فصلا سابقة التجهيز بمطروح للقضاء على الكثافة والتسرب التعليمى

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم إنشاء 40 فصلا سابقة التجهيز في محافظة مطروح، موضحة أن الهدف منها القضاء على الكثافات والتسرب التعليمي بإدارتى النجيلة والضبعة بمحافظة مطروح.

وتفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح اليوم الفصول سابقة التجهيز بمدرسة الضبعة الإعدادية بنات التابعة لإدارة الضبعة التعليمية بمحافظة مطروح، وذلك تمهيدا لافتتاحها فى بداية العام الدراسي الجديد 2023/ 2024، كما رافق الوزير خلال تفقد المدرسة الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية، وعمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح وعددا من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

وخلال تفقده المدرسة، أكد الدكتور رضا حجازى أهمية الفصول سابقة التجهيز في التغلب على الكثافات الطلابية في المدرسة والمساهمة فى تطوير آدائها.