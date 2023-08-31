أكثر من 10 آلاف حملة للتفتيش على منافذ بيع المبيدات على مستوى الجمهورية

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات إن الموسم الصيفي قارب على الانتهاء وسوف يجني المزارع نتاج عرقه طول الموسم حيث بدء جني لبعض حقول القطن المبكرة فى المحافظات دون تأثُر بالآفات الزراعية حيث دعمت الوزارة المزارعين بتوفير المبيدات اللازمة لمكافحة آفات القطن طوال الموسم (التربس – المن – دودة ورق القطن – ديدان اللوز) وأيضا الدعم الفني للمزارعين بالتواجد معهم من خلال حملات المرور الشبه يومية في الغيطان من رجال مكافحة الآفات بالمديريات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات طوال الموسم للوصول بالمحصول الى بر الأمان ولا يتوقف ذلك على القطن فقط بل بجميع المحاصيل الصيفية مثل الذرة والتي تدخل في غذاء الانسان في بعض المناطق وكعلف للماشية. واستطاعت الوزارة ان تصل الى بر الأمان دون خسائر في المحصول جراء تواجد دودة الحشد الخريفية بتوفير المبيدات اللازمة لمكافحتها وأيضا التواجد بجانب الفلاح، وقد بلغت لجان المرور ما يقارب 1002 لجنة مرور حتى الان.

وأضاف "رزق " أن محاصيل الفاكهة لم تكن بعيدة عن نظر الإدارة حيث تعمل على الحد من الآفات مثل ذباب الفاكهة وآفات النخيل خصوصاً سوسة النخيل الحمراء والتي وفرت الوزارة لها المبيدات اللازمة وأيضا أجهزة الحقن التي تعمل على توفير المبيدات واستخدامها بفاعلية وسهولة، وجاري تخصيصها للمديريات استعدادا للمكافحة فى كافة المديريات حيث بدأت بتوزيع هذه الحاقنات على محافظة مرسى مطروح وتشكيل لجان بواحة سيوة.

كما قامت الإدارة بالعديد من الحملات الإرشادية وأيام الحقل بمديريات الزراعة المختلفة واللقاءات مع مهندسي المكافحة بالمديريات للتعرف على أهم المعوقات وحلها.

وحفاظا على الاستخدام الآمن والرشيد للمبيد شنت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية والمعمل المركزى للمبيدات وشرطة المسطحات المائية العديد من الحملات على مستوى الجمهورية وصلت الى 10452 حملة لضبط سوق المبيدات.

وذكر رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات إن إدارة منظومة مكافحة الآفات للخروج بالإنتاجية المطلوبة والتى تحقق دخل مناسب للمزارعين حساسة جداً وتحتاج إلى جهد طول الموسم خصوصاً في ظل التغيرات المناخية الحادة والتقلبات فى سلوك الآفات ونشاطها نتيجة هذه التغيرات.