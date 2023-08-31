جودة التعليم تعلن اعتماد 407 مدارس وعدد من الكليات والبرامج التعليمية

كتب محمود طه حسين

عقد مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد جلسته الدورية رقم 228 ، برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس المجلس ، وقد تم اتخاذ عدد من القرارات في شأن عدد من مؤسسات وبرامج التعليم العالي ومؤسسات التعليم قبل الجامعي.

وفيما يتعلق بمؤسسات التعليم الجامعي تم اعتماد كلية الطب – جامعة المنصورة ، وكلية الطب – القوات المسلحة ، وكلية الطب البيطري – جامعة الزقازيق ، وكلية الطب البيطرى – جامعة كفر الشيخ ، وكلية التخطيط العمراني – جامعة القاهرة ، ومعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا مدينة السادات، كما تم اعتماد 13 برنامجًا تعليميًا تابع لمؤسسات التعليم العالى، كما تم اعتماد 12 برنامجًا تعليميًا تابعًا لجامعة الأزهر. وفى إطار اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعى تم اعتماد 407 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم ، بالمديريات التعليمية المختلفة.

وفي ختام اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، والذي حضرة نواب رئيس الهيئة للتعليم العالي، وقبل الجامعي، والأزهري – صرح الدكتور علاء عشماوي بأن الفترة المقبلة، ومع بدء موسم دراسي جديد 2023 / 2024 فإن الهيئة تتجه نحو مزيد من التعاون مع كل مؤسسات التعليم والوزارات المعنية من أجل تحقيق أفضل مستوي لجودة التعليم .

وأشار الدكتور عشماوي إلى أن اعتماد المزيد من المؤسسات التعليمية يعطي مؤشرا إيجابيا للوعي بثقافة الجودة والتنافسية الحقيقية التي تنعكس على مخرجات منظومة التعليم ككل.