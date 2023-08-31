موعد بدء الدراسة.. المدارس الدولية تستعد لاستقبال الطلاب الأسبوع المقبل

كتب محمود طه حسين

استعدت المدارس الدولية لانطلاق العام الدراسى الجديد بداية من الأسبوع المقبل واستقبال الطلاب، حيث كشفت المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة" الدولية' عن أنه سينطلق العام الدراسى الجديد بداية سبتمبر المقبل، موضحة أنه تم التنسيق من فترة مع الجهات الموردة للكتب بتوفيرها لتسليمها للطلاب منذ الأسبوع الأول من بدء الدراسة وبحد أقصى الأسبوع الثانى، كما أنه تم تدريب المعلمين وتحصيل المصروفات الدراسية، إضافة إلى إعلان خريطة الدراسة والأنشطة.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم متابعة انطلاق العام الدراسى الجديد فى المدارس الدولية للتأكد من التزام المدارس بمراسم طابور الصباح وتحية العلم وترديد النشيد الوطني، وأيضا التزام المدارس بالمصروفات المقررة وعدم زيادتها.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا على النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024 .