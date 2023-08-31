الزراعة تشارك فى إطلاق إطار التعاون الإقليمى للأمم المتحدة بشأن التغذية

كتبت أسماء نصار

شارك الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية في فعالية "إطلاق إطار التعاون الاقليمى للأمم المتحدة بشأن التغذية"، بحضور ممثلى الهيئات والمنظمات الدولية وبعض الوزراء والمسؤولين والمدير الاقليمى لمنظمة اليونسيف.

قال موسى إن إطلاق التعاون الإقليمي بشأن التغذية يعتبر فرصة طيبة لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والهيئات الاممية لتقديم الدعم فى مجالات التغذية المختلفة ولتطوير أسلوب انتاج الغذاء خلال كامل سلسلة تداول الغذاء من الإنتاج حتى المستهلك والتي يلزم خلالها تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بدءا من المزرعة حتى المائدة مع الاهتمام بضرورة نشر الوعي الصحي والغذائي وتطبيق الممارسات التي تضمن سلامة هذا الغذاء بهدف توفير الأغذية التي تفى بالاحتياجات اللازمة من الطاقة للمواطنين.

وأضاف "موسى" أن المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية، الذي تم تنظيمه في إطار من الشراكة بين منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية في عام 2015، قد شدد على أهمية اعتماد نظام غذائي يهدف إلى الترويج لأنماط غذائية صحية والارتقاء بمستوى التغذية.

وأشار رئيس العلاقات الزراعية الخارجية إلى أن الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي استجابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للعمل على مخرجات قمة النظم الغذائية وتفاعلت بسرعة وإيجابية حيث اطلقت منظومة تحفيزية مكثفة من خلال حوار وطني شامل ضم معظم الوزارات ذات الصلة وأصحاب المصلحة ومنظمات الأمم المتحدة بالقاهرة وتوازى مع ذلك تفاعل إقليمي وثيق على المستوى الإفريقي، من خلال المشاركة في صياغة موقف أفريقي موحد يعكس أولويات الشعوب الأفريقية وهو الأمر الذي ظهر بصورة كبيرة خلال قمة المناخ COP27 والتي استضافتها الدولة المصرية في نوفمبر من العام الماضي، كما شاركت مصر أيضا على المستوى الدولي في كل اجتماعات ومسارات عمل القمة ودعمت بالدراسة جميع الحلول المقترحة للمسارات الخمس التي انبثقت عنها تلك القمة.

وفي نهاية كلمته اشاد موسى بدور الأمم المتحدة ومؤسساتها وهيئاتها والمنظمات التابعة لها والتى من بينها اليونسيف ومنظمة الاغذية والزراعة وبرنامج الاغذية العالمى فى تنظيم هذا الحدث الهام "لاطلاق اطار التعاون الاقليمى الامم المتحدة بشأن التغذية" والذى يتزامن مع كل الجهود الدولية والاقليمية فى الدعوة لتبنى انظمة غذائية صحية مستدامة وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030. وأن وزارة الزراعة تتطلع إلى استمرار المشاركة الفعالة وتكثيف أوجه التعاون مع منظمات الامم المتحدة وشركاء التنمية فى سبيل تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة والأمن الغذائى والقضاء على الفقر الريفى وتحقيق نظم غذائية صحية مستدامة داخل المنطقة.