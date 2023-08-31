‫الرى: حفر 12 بئرا عميقة وغلق آبار جوفية تسحب المياه بشكل جائر

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية يستعرض فيه موقف أعمال التطوير الجارية بواحة سيوة.

وقال سويلم أن أعمال التطوير الحالية تتم بالتكامل بين مجهودات كل من وزارة الموارد المائية والرى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة وبالتنسيق التام مع أهالي الواحة ، مشيرا إلى أن أعمال التطوير من شأنها إستعادة الواحة لتوازنها البيئي ، وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه وتحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعى بالواحة ، وبدء إسترداد الواحة لعافيتها بعد تحسن حالة الأراضي الزراعية التى تدهورت خلال السنوات الماضية .

وأضاف أنه يتم حالياً اتخاذ الخطوات اللازمة لعمل منظومة مراقبة لحظية لمناسيب البرك والمصارف الرئيسية والنقاط الساخنة بالواحة وذلك بربطها بشبكة الرصد عند بعد (التليمتري) إيماناً بأهمية استمرار المتابعة لما تم إنجازه من أعمال تطوير، وضمان تحقيق المناسيب الآمنة لبرك الصرف بدون التأثير سلباً على الأراضى الزراعية .

وأوضح أنه تم الانتهاء من أعمال حفر قناة مفتوحة بطول 33.70 كيلومتر لنقل مياه الصرف الزراعي لعدد خمسة من المصارف المؤدية لبركة سيوة "وهى مصارف أنطفير " 3 مصارف" وسيوة الغربى وملول" ونقلها إلي منخفض عين الجنبي شرقى الواحة عن طريق إنشاء محطة رفع أنطفير والتي تم عمل التشغيل التجريبي لها بحضور دولة الدكتور رئيس مجلس الوزراء فى شهر مايو من العام الجارى والتي ضخت مياه الصرف الزراعى من خلال قناة بطول 5.70 كيلومتر تصل إلى القناة المفتوحة .

كما تم الانتهاء من حفر 12 بئر عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملى النوبى للخلط مع مياه الآبار السطحية ، وفى المقابل تم غلق العديد من الآبار الجوفية والتى كانت تسحب المياه من الخزان الجوفى السطحي بشكل جائر ، كما تم تنفيذ أعمال لتقوية وتعلية وتدعيم عدد أربعة جسور حول بركة سيوه بغرض تقليل الأضرار الناتجة عن ارتفاع مناسيب المياه خلال السنوات الماضية والتى أثرت سلباً على بعض الأراضى الزراعية والمبانى والمنشآت السياحية المطلة على البحيرة .

ومن المقرر أن تمتد أعمال التطوير الجارية بالواحة لتشمل إنشاء محطة رفع لنقل جزء من مياه بركة بهي الدين لمنحفض عين الجنبي ، حيث تم الانتهاء من التصميمات التفصيلية للأعمال المطلوبة ، وجارى التجهيز للتنفيذ خلال الأشهر القليلة القادمة.