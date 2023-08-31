اليوم السابع
Ads
الخميس، 31 أغسطس 2023 01:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

"المصرية لنقل الكهرباء" توقع عقداً لتنفيذ جزء من خط طناش - إمبابة

الخميس، 31 أغسطس 2023 12:48 م
"المصرية لنقل الكهرباء" توقع عقداً لتنفيذ جزء من خط طناش - إمبابة جانب من توقيع العقد
كتب: رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم عقدا لتنفيذ مشروع إحلال جزء من الخط الهوائى طناش / إمبابة جهد 66 ك.ف بطول 2,6 كم، ويأتى ذلك استمراراً لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية. 
 
ويتضمن العقد توريد وتركيب كابلات قطاع 1×800 مم2 وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها وتوريد وتركيب برج طراز E90SS
 
ويهدف المشروع إلى إزالة تعارض جزء من الخط الهوائى مزدوج الدائرة طناش / إمبابة مع إنشاء مونوريل 6 أكتوبر.
 
وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 130 مليون جنيه مصرى ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى  10 أشهر.

الكهرباء

وزاره الكهرباء

المصريه لنقل الكهرباء

الخط طناش امبابه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة