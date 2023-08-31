"المصرية لنقل الكهرباء" توقع عقداً لتنفيذ جزء من خط طناش - إمبابة

كتب: رحمة رمضان

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم عقدا لتنفيذ مشروع إحلال جزء من الخط الهوائى طناش / إمبابة جهد 66 ك.ف بطول 2,6 كم، ويأتى ذلك استمراراً لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية.

ويتضمن العقد توريد وتركيب كابلات قطاع 1×800 مم2 وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها وتوريد وتركيب برج طراز E90SS

ويهدف المشروع إلى إزالة تعارض جزء من الخط الهوائى مزدوج الدائرة طناش / إمبابة مع إنشاء مونوريل 6 أكتوبر.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 130 مليون جنيه مصرى ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 10 أشهر.