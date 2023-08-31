السكة الحديد: أرض محطة قطارات الصعيد كانت مهجورة والآن طورنا 73 فداناً

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد ، أن الأرض التى تم إنشاء محطة قطارات الصعيد بها كانت أرض مهجورة والآن تم تطويرها بالكامل على مساحة 73 فدانا، مشيرا إلى أن المحطة بها خدمات السكة وخدمات للمواطنين نظرا لوجود المول التجارى، وتم ربط المحطة من خلال الانفاق التى تربط مع وسائل المواصلات الأخرى مثل المونوريل وتضم المحطة 28 شباك تذاكر وكذلك دورات المياه ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسى للمحطة والذى يبلغ ارتفاعه 40 مترا بالإضافة إلى الدورين الأول والثانى للمحطة والذى يشمل محلات تجارية ومناطق استثمارية.

وتضم المحطة 6 أرصفة لخدمة ركاب الوجه القبلى جهة شارع السودان و(4) أرصفة لخط المناشى جهة محور الفريق كمال عامر، بالإضافة إلى سكك حوش المحطة وترتبط سكك الورش بالسكك الطوالى (أسوان/ إسكندرية - المناشي - البضائع) حيث يبلغ إجمالى أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه 22 كم بعدد 89 مفتاحا.

كما تضم المحطة ورشة صيانة عربات القطارات والتي تشمل 12 سكة، بالإضافة إلى ورشة صيانة الجرارات والتى تشمل 6 سكك لأعمال صيانة وتجهيز الجرارات وكذلك جاهزية مباني ( محطة الوقود - مبنى مغسلة القطارات -مبنى موزع الكهرباء (موزع 1 - موزع 2) - مبنى محطة محولات الكهرباء - غرف أمن - خزانات السولار - خزانات فصل الزيت - خزانات المياه لمكافحة الحريق.