اليوم السابع
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"التموين": صرف السلع المدعمة لـ 64 مليون مواطن شهريا

الخميس، 31 أغسطس 2023 03:00 م
"التموين": صرف السلع المدعمة لـ 64 مليون مواطن شهريا وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن صرف  السلع التموينية المدعمة شهريا  لما يقرب من 64 مليون مواطن ، حيث يتم صرف السلع  الأساسية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين وهو 50 جنيها ،كما يتم أيضا صرف الخبز المدعم لأكثر من 71 مليون مواطن بمعدل 5 أرغفة لكل مواطن يوميا بسعر 5 قروش للرغيف .
 
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية  قد تعاقدت بممارسة دولية عَلى شراء كمية 124 ألف طن زيت خام صب مستورد ، منها كمية 109 ألف طن زيت عباد خام و كمية 15 ألف طن زيت صويا خام للمحافظة على الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت إلى 6 أشهر، في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية .
 
 

التموين

السلع التموينية

مخزون السلع التموينية

اسعار السلع الغذائية

مخزون السلع الغذائية



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