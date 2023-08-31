"التموين": صرف السلع المدعمة لـ 64 مليون مواطن شهريا

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن صرف السلع التموينية المدعمة شهريا لما يقرب من 64 مليون مواطن ، حيث يتم صرف السلع الأساسية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين وهو 50 جنيها ،كما يتم أيضا صرف الخبز المدعم لأكثر من 71 مليون مواطن بمعدل 5 أرغفة لكل مواطن يوميا بسعر 5 قروش للرغيف .