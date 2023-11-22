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أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: حملات من الداخلية لضبط مخالفات تخزين السلع

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: حملات من الداخلية لضبط مخالفات تخزين السلع السلع
إعداد محمد صبحى

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:

الحكومة: حملات من الداخلية لضبط مخالفات تخزين السلع والبيع بأسعار زيادة

وزارة الأوقاف: حجز دور المناسبات بمحافظة القاهرة إلكترونيا فقط
 
وزيرة التضامن: مساعدات مصر الإنسانية لغزة تجاوزت 14.5 ألف طن
 
وزير الزراعة يبحث مع وفد الإيفاد المشروعات الزراعية المشتركة
 
وزير العمل يلتقى قيادات اتحاد المشروعات الصغيرة
 
التعليم: مدارس المتفوقين هدفها تخريج طالب قادر على حل المشكلات والابتكار
 
وزارة التعليم: لدينا 20 مدرسة للمتفوقين تستثمر فى الموهوبين والنابغين
 
وزيرة الهجرة تصل الإمارات لحث المصريين بالخارج على المشاركة بانتخابات الرئاسة
 

 







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