أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: حملات من الداخلية لضبط مخالفات تخزين السلع

إعداد محمد صبحى

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:

الحكومة: حملات من الداخلية لضبط مخالفات تخزين السلع والبيع بأسعار زيادة