"السكة الحديد" تعلن تشغيل 210 جرار قطار جديد و900 عربة.. التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل ، إضافة 210 جرار قطار جديد من نوع GE من إجمالي 260 جراراً مخطط توريدها، كما تم إعادة تأهيل 66 جراراً من إجمالى 172 جراراً مخطط إعادة تأهيلها واستلمت الهيئة 6 قطارات من شركة تالجو الإسبانية، ودخلت جميعها الخدمة.

وأضاف وزير النقل، أنه تم توريد 900 عربة قطار سكة حديد من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1.1 مليار يورو من شركة جانزمافاج المجرية، وتم الانتهاء من إعادة تأهيل 1325 عربة قطار عادية من إجمالي 1385 عربة مخطط إعادة تأهيلها وتوريد 400 عربة قطار من إجمالي 1215 عربة بضائع طرازات مختلفة من مصنع سيماف.

وأشار الوزير، إلى أن كل ذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة ورفع معدلات الأمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات، حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 1.2 مليون راكب يومياً إلى 1.5 مليون راكب يومياً عام 2024، ثم 2 مليون راكب يومياً عام 2030.

كما تستهدف وزارة النقل، رفع طاقة نقل البضائع على خطوط السكة الحديد من حوالي 5 ملايين طن سنوياً عام 2014 إلى 8 ملايين طن سنوياً عام 2024 و13 مليون طن سنوياً عام 2030.