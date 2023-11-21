اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 06:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة التعليم: الذكاء الاصطناعى يساعد على التعلم الذاتى والتعلم مدى الحياة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 05:42 م
وزارة التعليم: الذكاء الاصطناعى يساعد على التعلم الذاتى والتعلم مدى الحياة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تطور تكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي، مهم فى مجال التعليم، موضحا أن الوزارة  يمكنها أن تعد محتوى تعليميا من خلال تطبيقات لكي نزود نواتج التعلم لدى الطلاب. 
 
 
وأكد رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التعليم، خلال كلمته ، منذ قليل، بندوة الذكاء الاصطناعي في التعليم، أن مستقبل الذكاء الاصطناعي له نواحي كثيرة أبرزها، التعليم الذاتي الذي يؤدي إلى تعلم مدى الحياة، والتقويم المبني على أسس علمية، مضيفا أن المهارات الاجتماعية و التعاون والتواصل الانسانى أهم شئ فى مستقبل الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا.
 
 






وزارة التربية والتعليم

الذكاء الاصطناعي

تطوير التعليم

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

وزارة التعليم: لدينا 20 مدرسة للمتفوقين تستثمر فى الموهوبين والنابغين

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 02:47 م

وزارة التعليم توجه بتنفيذ مسابقة الأبحاث فى تاريخ الفن والتذوق الفنى للطلاب

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 01:12 م

وزارة التعليم العالى تكشف تفاصيل غلق "الشروق أكاديمى" بمحافظة الإسكندرية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 10:03 ص

وزارة التعليم تبدأ أولى خطوات الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2024.. تسمح بتحديث بيانات المعلمين لاختيار رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل.. وتؤكد: ضوابط صارمة لاختيار قيادات لجان السير لتحقيق الانضباط

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة