وزارة التعليم: الذكاء الاصطناعى يساعد على التعلم الذاتى والتعلم مدى الحياة

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن تطور تكنولوجيا الاتصالات و الذكاء الاصطناعي ، مهم فى مجال التعليم، موضحا أن الوزارة يمكنها أن تعد محتوى تعليميا من خلال تطبيقات لكي نزود نواتج التعلم لدى الطلاب.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التعليم، خلال كلمته ، منذ قليل، بندوة الذكاء الاصطناعي في التعليم، أن مستقبل الذكاء الاصطناعي له نواحي كثيرة أبرزها، التعليم الذاتي الذي يؤدي إلى تعلم مدى الحياة، والتقويم المبني على أسس علمية، مضيفا أن المهارات الاجتماعية و التعاون والتواصل الانسانى أهم شئ فى مستقبل الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا.