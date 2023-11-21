وزارة التعليم توجه بتنفيذ مسابقة الأبحاث فى تاريخ الفن والتذوق الفنى للطلاب

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية للتأكيد على الموجه العام والموجه الأول للتربية الفنية بنشر وتنفيذ مسابقة الأبحاث في تاريخ الفن والتذوق الفني، بالمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد القومية للعام الدراسي الحالى على المراحل التعليمية ابتدائي - اعدادى - ثانوى - تربية خاصة، وذلك على النحو التالي :

المرحلة الابتدائية" السياحة" عمل اليوم بعنوان السياحة ويضم أهم المعالم السياحية والتي تشمل الفرعونية والدينية والتراثية بمصر، وبالنسبة لطلاب المرحلة الإعدادية ( الفن الاسلامي ) عمل بحث مستعينا بالصور والرسومات التوضيحية عن ( الفن الإسلامي ) وأهم سماته علي مر العصور الإسلامية المختلفة، وبالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية موضوع بعنوان" الفن المصري القديم" عمل بحث مستعينا بالصور عن الفن المصرى القديم.

وأوضحت أنه بالنسبة لطلبة التربية الخاصة موضوع عن الريف المصري من خلال عمل الطالب البوم لا يزيد عن ستة صفحات عن الريف المصري يناسب نوع الإعاقة مكفوفين - سمعي - تربية فكرية.

وحددت الوزارة شروط المسابقة:

- أن يتناسب تصميم الغلاف مع موضوع البحث أو الألبوم.

- تختار كل مديرية 10 أبحاث فقط لكل مرحلة تعليمية.

- تقوم كل مديرية وإدارة تعليمية بنشر المسابقة الفنية للمراحل المخصصة لها من خلال توجيه عام التربية الفنية والمعلمين بنشرها في المدارس للطلاب ومن خلال الأبحاث وصفحات التواصل الاجتماعي للتوجيهات العامة وموجهين الإدارة والمدارس للمشاركة في المسابقة الفنية.

- يتم تسليم الأعمال أون لاين من خلال صفحات التواصل الاجتماعي لمادة التربية الفنية على المعلمين والتوجيهات بالإدارة التعليمية والمدارس ويتم التحكيم الأولى بالإدارات والمديريات، على أن يتم إرسال الأعمال النهائية على قناة التربية الفنية الخاصة بالوزارة على منصة ( TEAMS ) للتحكيم النهائي وإعلان الفائزين من خلال مكتب مستشار التربية الفنية بديوان عام الوزارة .

ووجهت الوزارة بإرسال الأعمال بطريقة power point باور بوينت لرؤية الأعمال بشكل أفضل وذلك مع استيفاء وكتابة البيانات بجوار العمل المرسل على قناة الـ Teams ) لكل طالب وهي كالتالي: المديرية - الادارة - المرحلة التعليمية المدرسة - اسم التلميذ - تاريخ الميلاد - العنوان السن - رقم التليفون - تاريخ العمل الفني - اسم المدرس المشرف - اسم الموجه - اسم الموجه الأول - اسم الموجه العام)، مع ضرورة إرفاق كشف الأعمال المرسلة شاملة البيانات كاملة في موعد غايته الأربعاء 10 يناير 2024.