وزارة التعليم: لدينا 20 مدرسة للمتفوقين تستثمر فى الموهوبين والنابغين

كتب محمود طه حسين

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM"، نقطة مضيئة في التعليم المصري وتستثمر مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" في الموهوبين والمتفوقين والنابغين من خلال 20 مدرسة في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، أنه تتمثل الأهداف العامة لإنشاء مدارس "STEM” في رعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملي في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا وإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي، وإكساب الطلاب مهارات العمل التعاوني، بجانب إعداد قاعدة علمية متميزة ومؤهلة للتعليم الجامعي، والبحث العلمي، وتنمية الانتماء للوطن.