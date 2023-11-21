اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 03:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة التعليم: لدينا 20 مدرسة للمتفوقين تستثمر فى الموهوبين والنابغين

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 02:47 م
وزارة التعليم: لدينا 20 مدرسة للمتفوقين تستثمر فى الموهوبين والنابغين مدارس المتفوقين - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM"، نقطة مضيئة في التعليم المصري وتستثمر مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" في الموهوبين والمتفوقين والنابغين من خلال 20 مدرسة في مختلف محافظات الجمهورية.
 
وأوضحت الوزارة، أنه تتمثل الأهداف العامة لإنشاء مدارس "STEM” في رعاية المتفوقين في العلوم الرياضيات والهندسة والتكنولوجيا والاهتمام بقدراتهم وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملي في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا وإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي، وإكساب الطلاب مهارات العمل التعاوني، بجانب إعداد قاعدة علمية متميزة ومؤهلة للتعليم الجامعي، والبحث العلمي، وتنمية الانتماء للوطن.
 
 
 






وزارة التربية والتعليم

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

اهداف مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

وزارة التعليم توجه بتنفيذ مسابقة الأبحاث فى تاريخ الفن والتذوق الفنى للطلاب

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 01:12 م

وزارة التعليم تبدأ أولى خطوات الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2024.. تسمح بتحديث بيانات المعلمين لاختيار رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل.. وتؤكد: ضوابط صارمة لاختيار قيادات لجان السير لتحقيق الانضباط

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 12:00 ص

وزارة التعليم: تطوير الأنشطة الطلابية لتصبح إبداعية لكشف مواهب الطلاب

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 04:51 م

وزارة التعليم: إطلاق موقع إلكترونى لتلقى أفكار الطلاب فى ريادة الأعمال

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 04:30 م

وزارة التعليم: إخلاء المدارس المقرر عقد لجان انتخابات رئاسية بها

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 12:36 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة