وزارة العدل تبرز عبر فيس بوك مشروعاتها الرقمية لتحقيق العدالة الناجزة.. صور

كتب إبراهيم قاسم – أمنية الموجى

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة العدل على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صور مشروعات الوزارة الرقمية لتحقيق العدالة الناجزة التى شاركت فيها بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا.

وبلغ عدد مشروعات وزارة العدل الرقمية 4 مشروعات هى:

مشروعات رقمية

1-مشروع وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بعد



يعتمد ذلك البرنامج الذى طبق منذ عام 2021 باستحداث وحدة ذكية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى استخراج محررات وزارة العدل عن بعد على نحو يمكن المواطن من الحصول عليها بمختلف انواعها من خلال هذه الوحدات الذكية والمستهدف من ذلك المشروع هو تطبيقه بكافة المحافظات والمدن والمراكز فضلا عن جميع القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة.

صفحة وزارة العدل

تم تطوير المشروع خلال عام 2023 بإضافة خدمة استصدار توكيلات الشهر العقاري من خلال الوحدة الذكية المعدة لذلك.

الحقيبة المتنقلة

ومن المنتظر أن تقوم وزارة العدل خلال الفترة القادمة بنشر تلك الوحدات الذكية بخارج مصر لخدمة أبناء الجاليات المصرية، كما ينتظر بداية العام المقبل استحداث تطبيق إصدار محررات نيابة الاسرة من خلال تلك الوحدات الذكية للحصول على مستخرجات من وثائق الزواج والطلاق وإعلامات الوراثة.

خدمات رقمية ذكية

2-مشروع حقيبة التوثيق المتنقل

هو عبارة عن حقيبة مجهزة باحدث المعدات التقنية والتى تعد بمثابة فرع توثيق متنقل يقوم الموثق باستخدامها في حالات التنقل الخارجية ويتم حجز تلك الخدمة من خلال الرقم الساخن 15999.

تحويل الصوت إلى نص مكتوب

3-مشروع تحويل الكلام الشفوي إلى محرر مقروء



بدأت المرحلة التجريبية لهذا المشروع منذ سبتمبر 2021 من خلال ميكنة محاضر الجلسات باستخدام الذكاء الاصطناعي القائم على تحويل ما يدور بالجلسات من مرافعات شفوية واستجواب المتهمين الى نص مكتوب بمكن الرجوع إليه ويربط ما يتم اثباته بمحضر الجلسة وذلك لتدعيم منظومة اللاورقية التي تستهدفها الجمهورية الجديدة.

وتم إدخال المشروع فى 13 محكمة ابتدائية وداخل قاعات تجديد الحبس عن بعد حيث تم استخدام المنظومة في 92 ألف جلسة تجديد حبس عن بعد حتى الآن تضمنت مختلف اللهجات المصرية .

وانه منذ بداية شهر سبتمبر الماضي بدأت وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المعنية في تعميم المنظومة على المحاكم الاقتصادية والتي تعتمد على نظام التقاضي عن بعد وذلك في 14 قاعة داخل 8 محاكم اقتصادية.

4-مشروعات الربط الالكترونى بين محكمة النقض والمحاكم الاقتصادية وبين النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعى



تم استحداث المشروع بين الوزارة والنيابة العامة لإنشاء تطبيق يتم من خلاله ارسال الملفات من النيابة للمحكمة وقاضي المعارضات للاطلاع عليها الكترونيا ثم يباشر جلسة التجديد وتحرير محضر التجديد الكترونيا .

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