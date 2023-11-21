وزير الرى يشارك فى اجتماع المجلس العربى للمياه بالسعودية

كتبت أسماء نصار

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى في الإجتماع السابع عشر للمكتب التنفيذي للمؤتمر العربي للمياه والمجلس الوزاري العربي للمياه والمنعقد اليوم الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر مشاركة سويلم فى اجتماعات الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه والتي ستنعقد غداً الأربعاء، حيث ستناقش إجراءات تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة ، وكذلك متابعة خطة التنمية المستدامة 2030 فيما يخص قطاع المياه بالمنطقة العربية ، وتعزيز ودعم التعاون العربى فى استغلال الموارد المائية المشتركة.

كما سيشارك في افتتاح المؤتمر العربي الخامس للمياه والمقرر إنطلاقه غداً الأربعاء على مدى يومين تحت عنوان "التنمية المستدامة في المنطقة العربية .. الهدف السادس - التحديات والفرص"، لبحث رؤية مستقبلية لتحقيق الأمن المائي المستدام في الوطن العربي ، واعتماد خارطة طريق ملهمة لتحقيق أمن مائى عربى مستدام .

وكانت إجتماعات اللجان الفنية للمؤتمر العربي والمجلس الوزاري العربي للمياه قد بدأت يوم الأحد 2023 بمشاركة الوفود الفنية من الدول العربية المختلفة.