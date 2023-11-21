المديريات توجه بعمل تقييمات فى نوافذ اللغة العربية والرياضيات

كتب محمود طه حسين

وجهت مديرية التربية والتعليم الإدارات والمدارس بعمل تقييمات تشخصية على فترات دورية في نوافذ اللغة العربية والرياضيات والأنشطة تطبيقا للكتاب الدورى الخاص بالصفوف الثلاثة الأولى ضرورة، كما وجهت أيضا بضرورة تفعيل القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2023 الخاص بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي التنبيه على تكثيف الإشراف اليومي داخل المدرسة، مع سرعة الانتهاء من الإحصاء الاستقرارى بجميع المدارس الابتدائية للعام الدراسي 2023/2024.

وكانت المدارس أعلنت مواعيد تقييمات اختبار شهر نوفمبر لصفوف النقل، حيث حددت مدارس انطلاق اختبار الشهر بداية من غدا الثلاثاء 21 نوفمبر الجارى حتى السبت 2 ديسمبر المقبل، موضحة أن الامتحانات تعقد أثناء اليوم الدراسي مع الالتزام بالفترة الدراسية ولن يسمح للطالب الغائب في الحصة الأولى بحضور الامتحان، مع الالتزام بالزي المدرسى وتعليمات المشرفين و الملاحظين واي مخالفة سيتم الغاء الامتحان للطالب، كما يمنع احضار التليفون المحمول، على أن تعقد الاختبارات فى امتحان شهر نوفمبر فقط بأسئلة قصيرة تقيس نواتج التعلم المرتبطة بمنهج شهر نوفمبر، ويتم تصحيح امتحانات الشهر من خلال معلم المادة والتوجيه الفنى بالإدارات التعليمية.