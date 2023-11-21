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حماية المستهلك يناشد المواطنين بالإبلاغ عن مخالفات ارتفاع أسعار السلع

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 04:37 م
حماية المستهلك يناشد المواطنين بالإبلاغ عن مخالفات ارتفاع أسعار السلع إبراهيم السجينى رئس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة

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يُهيب جهاز حماية المستهلك بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار، وعدم المُغالاة فى أسعار السلع أو حجبها عن التداول وخاصة الإستراتيجية منها، وأنه سيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم.

 

كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .

 

ويأتي ذلك في الوقت الذى ألزم فيه  قانون حماية المستهلك  المورد بضرورة إعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات خاصة مصدر السلعة وثمنها وصفاتها وخصائصها الأساسية، وأن يعاقب كل مخالف لذلك بغرامة  تصل إلى 500  ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.







حماية المستهلك

إبلاغ شكاوى حماية المستهلك

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