التعليم: مدارس المتفوقين هدفها تخريج طالب قادر على حل المشكلات والابتكار

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بدأ إنشاؤها في العام الدراسي 2011، بإنشاء مدرسة السادس من أكتوبر تلاها مدرسة المعادى للبنات وفى عام 2015، تم إنشاء مدارس الإسكندرية والدقهلية و كفر الشيخ وأسيوط والإسماعيلية والأقصر والبحر الأحمر ثم تلاهم في العام 2017 مدرستي الغربية والمنوفية وفى عام 2019 تم إنشاء مدارس العبور والشرقية وقنا وبني سويف وفى العام 2021 تم إنشاء أربعة مدارس السادات والمنيا وسوهاج والفيوم وفى سبتمبر 2023 تم افتتاح مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالحي 11 بالسادس من أكتوبر وكذلك جارى افتتاح مدرسة العباقرة في العلوم والتكنولوجيا بالقاهرة الجديدة وبذلك أصبح لدى مصر 21 مدرسة في العام الدراسي 2023,2024.

وأوضحت الوزارة أن مدارس المتفوقين هى مدارس داخلية عدد طلبة كل فصل لا يزيد عن 25 طالبا ويقيم الطالب بها طوال الأسبوع وبها إعاشة فندقية وذلك لطبيعة المدرسة التى تقتضى تواجد الطلاب داخل بيئة التعلم طوال الأسبوع، ومن أهم أهداف المدارس إعداد مواطن قادر على حل المشكلات الابتكار - الاختراع الاعتماد على النفس التفكير المنطقي قادر على استخدام التكنولوجيا والتي يتم التأكيد عليها من خلال خوض الطلاب لتحديات مختلفة تتمثل في مسابقات محلية ودولية يستثمر الطلاب مهاراتهم ومعارفهم التي اكتسبوها.

وأكدت الوزارة على أنه يتم إعداد طلاب المدارس من خلال منهج متكامل يرتبط بالتحديات الكبرى لمصر والتى تتمثل فى تحسين استخدام الطاقات البديلة وإعادة تدوير القمامة والنفايات للأغراض الاقتصادية والبيئية والتعامل مع الازدحام الحضري وعواقبه العمل على القضاء على قضايا الصحة العامة / الأمراض وزيادة القاعدة الصناعية والزراعية لمصر وتحسين استخدامات المناطق النائية ومعالجة وتقليل تلوث الهواء والماء والتربة و إدارة وزيادة مصادر المياه النظيفة والتعامل مع النمو السكاني وعواقبه وتحسين البيئة العلمية والتكنولوجية للجميع - التقليل والتكيف مع تأثير التغير المناخي ويتم تحديد الموضوعات الرئيسية Themes لكل فصل دراسي خلال سنوات الدراسة الثلاث.