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وزارة الأوقاف: حجز دور المناسبات بمحافظة القاهرة إلكترونيا فقط

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 01:58 م
وزارة الأوقاف: حجز دور المناسبات بمحافظة القاهرة إلكترونيا فقط وزارة الاوقاف
كتب لؤى على

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نشرت وزارة الاوقاف موقف دور المناسبات بمحافظة  القاهرة من حيث ما هو محجوز أو متاح للحجز تيسيرًا على المتعاملين، وتحقيقًا لأعلى درجات الشفافية في التعامل، علمًا بأن فتح أي قاعة غير مسجلة على الموقع بالحجز سيعرض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية والتأديبية، حيث إن فتح أي قاعة غير مسجلة بالحجز يعد إهدارًا وتعديًا على المال العام .
 
وتابع بيان الوزارة: على جميع المفتشين ومديري الإدارات والمديريات والحوكمة بالديوان العام متابعة التطبيق على الواقع .
 
وسيتم تباعًا إضافة باقي دور المناسبات على مستوى الجمهورية ، وللاطلاع على موقف حجز دور المناسبات بالقاهرة اضغط على الرابط التالي .
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kyUo2H1zSQULNS1O6iAF6fnGZOT9kOm3RkhWN3gseJY/edit?usp=drive_link
 
 
 






وزارة الاوقاف

دور المناسبات

دار المناسبات

محافظة القاهرة



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