«الصحة» تعلن زيادة أسرة منظومة الرعايات الحرجة لـ105 أسرة بمحافظة القاهرة

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان ، العمل المستمر على تطوير المشروع القومى للرعايات والحضانات وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية للمواطن المصرى، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، قامت بتخصيص عدد من أسرة الأقسام الداخلية بالمستشفيات التابعة لها في نفس النطاق، لخدمة المرضى الذين تم تسكينهم من خلال المشروع، بعد خروجهم من الرعاية المركزة، لاستكمال العلاج لرفع العبء على المواطن.

وأكد عبد الغفار دعم وزير الصحة والسكان لمنظومة الرعايات والحضانات، لرفع مؤشر سرعة الاستجابة الفورية، وتسكين الحالات الحرجة التي تحتاج لتدخل سريع، لافتا إلى استكمال العمل في فتح ملف إلكتروني بـ«كود خاص» لكل مريض، يتم فور دخول الحالة المرضية، عرض بياناتها والفحوصات التي خضعت لها، ومراحل العلاج حتى الوصول لمرحلة التعافي.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، إلى أن الإدارة قامت بتدشين المرحلة الأولى من مجمعات أقسام الرعاية المركزة، ببعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والتي بدأت بمجمع الرعايات المركزة، في مستشفى عين شمس العام، بقوة استيعابية 75 سرير رعاية مركزة ورعاية أطفال، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع القطاع الخاص، لتوفير أفضل خدمة طبية من خلال المشروع القومي للرعايات والحضانات، لإطلاق مجمع الرعايات المركزة بقوة استيعابية 30 سرير رعاية مركزة، يتم تشغيلهم من خلال المشروع ، وجار تجهيز 28 سرير رعاية إضافية، لتقديم أفضل سبل الرعاية.