حصاد الوزارات.. "التضامن" تصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابى حادث فاقوس

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
"التضامن" تصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابى تصادم قطار بميكروباص فى فاقوس
تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. غدا بدء تسجيل الرغبات بالموقع الإلكترونى
مليون و740 ألف خدمة قدمتها مستشفيات الصحة بالإسكندرية ومطروح خلال 3 أشهر
الرى : إزالة 21 مخالفة على النيل فى 4 محافظات
السكة الحديد: معبر حادث قطار الشرقية غير شرعى وتم غلقه منذ أيام بمحضر رسمى
الصحة: 10 إصابات و3 وفيات فى حادث تصادم قطار بميكروباص بالشرقية
التضامن: تدريب الشباب المخطوبين للحفاظ على كيان الأسرة ضمن برنامج مودة.. فيديو
وزير التعليم العالى: مصر استفادت من جائحة كورونا بإعداد خطة للتعليم الإلكتروني
وزيرا القوى العاملة وقطاع الأعمال: حريصون على الحفاظ وصون حقوق ومكتسبات العمال
ألسن عين شمس تفتح باب تنسيق رغبات الطلاب الجدد الأحد المقبل .. اعرف التفاصيل
وزير الرى: مراجعة البرامج الزمنية لأعمال الحماية من السيول ببنى سويف
علاج وفحص أكثر من 4 آلاف رأس ماشية مجانا فى قرى حياة كريمة بالبحيرة
وزيرة الهجرة تبحث مع محافظ البنك المركزى تقديم تيسيرات للمصريين بالخارج
وزير القوى العاملة يستقبل وفد "عمال مصر" للتنسيق بشأن مؤتمر العمل العربى
وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا
متحدث الزراعة: زرعنا 3 ملايين و659 ألف فدان فى العام الماضى
وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية يبحثون خطة مواجهة تلوث الهواء
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