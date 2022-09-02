اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 03:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. غدا بدء تسجيل الرغبات بالموقع الإلكترونى

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 02:48 م
تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. غدا بدء تسجيل الرغبات بالموقع الإلكترونى السيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق غدا السبت أعمال المرحلة الثالثة للتنسيق ، حيث أكد مكتب التنسيق أنه سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 3/9/2022 حتى يوم الأربعاء الموافق 7/9/2022 وبحد أدنى 205 درجات لجميع الشُعب. 

ويتاح أمام الطلاب تسجيل الرغبات من خلال جهاز الحاسب الآلى الشخصى للطالب المزود بالإنترنت على مدار الـ 24 ساعة، أو من خلال معامل التنسيق بالجامعات الحكومية، حيث توفير الفنيين والإداريين لمساعدة الطلاب خلال تسجيل الرغبات.
 
وفى نفس السياق، يواصل موقع التنسيق إتاحة باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية، المستنفذين للرغبات والمتخلفين عن تدوين الرغبات خلال أيام المرحلة .

تنسيق المرحلة الثالثة 2022

تنسيق الجامعات 2022

المرحلة الثالثة للتنسيق

اخبار مصرية

اخبار مصر

التعليم العالى



الموضوعات المتعلقة

بدء تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة.. وانفجارات قوية بمقاطعة زابوروجيا.. "فيديو"

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 11:22 ص

غدا بدء تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بموقع التنسيق الإلكتروني

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 10:00 ص

تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. بدء تسجيل الرغبات السبت 3 سبتمبر بموقع التنسيق

الخميس، 01 سبتمبر 2022 06:34 م

تعرف على تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات الخاصة

السبت، 05 فبراير 2022 08:27 م

إعادة التقدم أكثر من مرة.. 7 معلومات عن تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الخاصة

السبت، 05 فبراير 2022 02:24 م

أمين الجامعات الخاصة يؤكد اشتراط الحصول على لقاح كورونا لدخول امتحانات التيرم.. والاختبارات تنتهى قبل 5 فبراير.. الدكتور الغر لـ"اليوم السابع": التقدم لتنسيق المرحلة الثالثة بداية الإجازة الفصل الدراسى الأول

الأربعاء، 05 يناير 2022 09:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة