اليوم السابع
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ألسن عين شمس تفتح باب تنسيق رغبات الطلاب الجدد الأحد المقبل .. اعرف التفاصيل

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 02:05 م
ألسن عين شمس تفتح باب تنسيق رغبات الطلاب الجدد الأحد المقبل .. اعرف التفاصيل جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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أعلنت الدكتورة سلوي رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب تنسيق الرغبات للطلاب الجدد للعام الدراسي 2022/2023 لمرحلة ( تقليل الاغتراب ) والمتخلفين عن التقديم من المرحلة الأولى والثانية، بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 4 سبتمبر الجاري ولمدة يومين فقط.

وأوضحت أنه يجب علي الطلاب اللذين وصلهم خطاب الترشيح من مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية التوجه إلى الكلية يوم الأحد الموافق 4 من سبتمبر الجارى، ولمدة يومين من الساعة التاسعة حتى الثانيه ظهرا لتقديم ورقة الرغبات و اتمام عملية التنسيق الداخلي بأقسام الكلية.

وشددت على ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لتداعيات فيروس كورونا، حيث سيتم الإلتزام بالتباعد الاجتماعى، كذلك ضرورة إلزام  الطالب بارتداء الكمامة وعدم وجود أكثر من مرافق مع الطالب.

وعن خطوات التقديم أشارت إلي أنه يجب علي الطلاب استلام ورقه الرغبات من الكليه، و استكمال  البيانات المطلوبة فى الورقه  بمساعده اتحاد الطلاب وأخذ صورة منها على الهاتف، ثم تسليم الورقه لمكتب شئون الطلاب مع صورة من بطاقة الترشيح ، صوره من شهاده الثانوية العامه  ،صوره من شهاده الميلاد.

وشددت علي أنه في حالة تقديم الطالب لأكثر من ورقة رغبات سيتم اعتبارها لاغيه.


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