"الرى" تنفيذ 71 منشأ حماية من السيول بتكلفة 973 مليون فى 6 محافظات

كتبت أسماء نصار

قال المهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى، إن قطاع التوسع الآفقى ينفذ خلال العام المالى 2022/2023 حوالى 71 عملًا صناعيا بقيمة إجمالية 973 مليون جنيه هذه الأعمال تتنوع ما بين " 14سدا و27 بحيرة صناعية و3 حوض تهدئة و25 جسر حماية و2 حاجز توجيه" وذلك لحماية المدن والقرى والبنية التحتية من أخطار السيول بمحافظات "سوهاج، أسيوط، المنيا، بنى سويف، الجيزة، القاهرة".

ومن جانبه قال المهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى، إنه يتم فى محافظة القاهرة تنفيذ 3 أعمال صناعية بوادى الجبو لحماية مدينة 15 مايو والبنية التحتية بالمنطقة من أخطار السيول وتلك الأعمال عبارة عن ( 2 سد، 1 حاجزتوجيه ) بقيمة 57.6 مليون جنيه.

وفى محافظة الجيزة يتم تنفيذ 37 عملا صناعيا عبارة عن "سد، 18 بحيرة صناعية، 2 حوض تهدئة، 16 جسر حماية "بقيمة 408.3 مليون جنيه وتلك الأعمال بأودية أطفيح، الديسمى، المنشى، الودى، الكريمات، وذلك بهدف حماية مدينة أطفيح وقرى الديسمى ومنطقة الودى والصف وقرية المنشى والقرى بمنطقة الكريمات والبنية التحتية بتلك المناطق من أخطار السيول.

وفى محافظة بنى سويف يتم تنفيذ 16 عملا صناعيا بوادى سنور عبارة عن "8 بحيرات صناعية، 8 جسور حماية "بقيمة 387.7 مليون جنيه، وذلك لحماية قرية سنور والبنية التحتية بالمنطقة من أخطار السيول.

أما فى محافظة المنيا يتم تنفيذ 3 أعمال صناعية "بحيرة صناعية، حوض تهدئة، جسر حماية " بوادى الشيخ بقيمة 49.3 مليون جنيه وذلك لحماية قرى زاوية الجدامى والبنية التحتية بالمنطقة من أخطار السيول.

وفى محافظة سوهاج يتم تنفيذ 7 أعمال صناعية "تدعيم وترميم 7 سدود " بقيمة 48.6 مليون جنيه لحماية منطقة وادى قصب.

وفى محافظة أسيوط يتم تنفيذ عدد 3 سد لحماية دير الأمير تادرس، وذلك بقيمة 14.9 مليون جنيه، كما أنه جارى التنسيق مع المحافظة لإزالة المعوقات الموجودة بمنطقة عزبة الشيخ سعيد لتنفيذ سد وحاجز توجيه بقيمة 6.6 مليون جنيه.

وأوضح رضوان، أنه تم تأهيل مخر سيل الديسمى وأطفيح والكريمات والودى والمنشى بمحافظة الجيزة لحماية قرى الديسمىوالودى والمنشى والقرى بمنطقة الكريمات وأطفيح بالإضافة إلى إنشاء مخر سيل وادى متين لحماية قرية الكريمات والطريق الصحراوى الشرقى، وتم الانتهاء من تأهيل مخر سيل السوايطة "أولاد يونس" ومخر سيل وادى الشيخ بمحافظة المنيا لحماية قرى أولاد يونس وأولاد الشيخ.

أما فى محافظة القاهرة فقد تم الانتهاء من 2 سد لحماية وادى دجلة "طرة-زهراء المعادي" وفى محافظة سوهاج فقد تم الانتهاء من 7 أعمال صناعية لحماية قرى القرنة والصوامعة ونزلة عمارة ونزلة خاطر والبنية التحتية، أما فى جنوب الصعيد بمحافظات أسوان وقنا فقد تم الانتهاء من 20 عملا صناعيا لحماية قرى منطقة وادى عبادى ووادى النقرة بأسوان وقرى نجع العمرة والكرنك بقنا.

الجدير بالذكر أن قطاع التوسع الأفقى والمشروعات يقوم حاليا بتنفيذ 13 عملية بقيمة 680 مليون جنيه وسعة تخزينية42 مليون متر مكعب بإجمالى 75 عملا صناعيا " 5 سدود و30 بحيرة و34 جسر حماية و3 أحواض تهدئة وتدعيم 2 سد بالإضافة إلى تأهيل مخر سيل "وهذه الأعمال لحماية قرىة سنور بمحافظة بنى سويف وحماية "وادى البرامية + طريق مرسى علم - إدفو + وادى عبادى + البنية التحتية لقرى شرق مركز إدفو بمحافظة أسوان وحماية نجع البطحة بمحافظة قنا وقرى الشغب ونجع الدبابية وقرية المعلة ونجع خور القضا ونجع المساعيد بالأقصر ومنطقة تل العمارنة بأسيوط وقرى زاوية الجدامى بالمنيا".