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مليون و740 ألف خدمة قدمتها مستشفيات الصحة بالإسكندرية ومطروح خلال 3 أشهر

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 01:12 م
مليون و740 ألف خدمة قدمتها مستشفيات الصحة بالإسكندرية ومطروح خلال 3 أشهر وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قدمت مستشفيات محافظتي مطروح والإسكندرية، خدماتها لزائري المحافظتين والمقيمين بهما خلال الثلاثة أشهر الماضية (يونيو، يوليو، أغسطس)، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، للتأمين الطبي خلال فصل الصيف، تزامنًا مع زيادة أعداد المترددين على المدن الساحلية.
 
ووفقا لبيانات وزارة الصحة والسكان أن إجمالى الخدمات الطبية التي قدمتها مستشفيات وزارة الصحة والسكان بمحافظتي مطروح والإسكندرية خلال الثلاثة أشهر الماضية، بلغت (مليون و740 ألف) خدمة طبية، متضمنة 8 آلاف و354 عملية ذات مهارة كبرى وصغرى ومتوسطة.
 
وبلغت الخدمات الطبية التي قدمتها وزارة الصحة والسكان، عبر 15 مستشفى في محافظة الإسكندرية بلغت (675 ألفًا و548) خدمة من ضمنهم إجراء 5 آلاف و215 عملية كبرى ومتوسطة وصغرى.
 
واستقبلت العيادات المتنقلة المتواجدة في محيط أماكن التجمعات بالإسكندرية والساحل الشمالي خلال تلك الفترة، والبالغ عددها 11 عيادة، ما يصل إلى 5 آلاف و70 متردد لتلقي الخدمة في مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية لـ 1766 مترددًا على القوافل العلاجية للمستشفى الميداني بمارينا، والذي تم تجهيزه لحين الانتهاء من تطوير مستشفى مارينا المركزي.
 
وخلال ذات الفترة المشار إليها، تعاملت سيارات الإسعاف مع 3 آلاف و506 بلاغا، حيث تم تقديم الخدمات الإسعافية لهم ونقلهم للمستشفيات من خلال 254 سيارة إسعاف.
 
جدير بالذكر أن محافظة مطروح تضم 9 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، وتشمل (العلمين النموذجي، مطروح العام، الحمام المركزي، الضبعة المركزي، سيوة المركزي، النساء والتوليد، الأطفال التخصصي، رأس الحكمة المركزي، النجيلة المركزي). 

 


الصحة

الاسكندرية

مطروح

اليوم السابع بلس

التأمين الصحى الشامل



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