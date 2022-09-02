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الصحة: 10 إصابات و3 وفيات فى حادث تصادم قطار بميكروباص بالشرقية

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 11:48 ص
الصحة: 10 إصابات و3 وفيات فى حادث تصادم قطار بميكروباص بالشرقية وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشف مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان عن إصابة 10 أشخاص ووفاه 3 آخرين فى حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص أمام مزلقان قرية كفر أكياد مركز فاقوس بالشرقية .
 
وكان  تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة غرفة عمليات ديوان محافظة الشرقية، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص أمام مزلقان قرية أكياد البحرية مركز فاقوس، وأسفر الحادث عن مصرع سيدة وابنتها وشخص ثالث وإصابة 9 آخرين إصابات خطيرة وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى فاقوس المركزى والمصابين لتلقى الإسعافات الأولية.
 
وتبين من التحريات الأولية أثناء عبور قائد سيارة ميكروباص  شريط السكك الحديدية من  مزلقان  فرعي بناحية قرية كفر أكياد  اصطدم به القطار القادم من الزقازيق إلى فاقوس.

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