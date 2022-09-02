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وزير الأوقاف يستعرض غدا الاستعدادات لمؤتمر "الاجتهاد ضرورة العصر" غدًا

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 09:29 ص
وزير الأوقاف يستعرض غدا الاستعدادات لمؤتمر "الاجتهاد ضرورة العصر" غدًا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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يعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف مؤتمرًا صحفيًّا تحضيريًّا غدًا السبت، في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد يومى 24 – 25 سبتمبر الجارى، تحت عنوان:  الاجتهاد ضرورة العصر "صوره .. ضوابطه .. رجاله .. الحاجة إليه"، وذلك لعرض بعض الأمور الهامة الخاصة بالمؤتمر.
 
وتوجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجميع قيادات الوزارة وجميع العاملين بها بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على رعاية المؤتمر، وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر "الاجتهاد ضرورة العصر" دعم كبير للفكر الوسطي والاجتهاد العصري.
 
 وأكد وزير الأوقاف، فى وقت سابق، أنه قد تم تحديد واختيار هذا الموضوع نظرا لما يمثله فتح باب الاجتهاد واسعا في العصر الحاضر من ضرورة ملحة من جهة وبيان أن لهذا الاجتهاد أصوله وضوابطه ورجاله المتخصصين من جهة أخرى ، مع ما تفرضه ضرورة العصر من الحاجة إلى الاجتهاد الجماعي أو المؤسسي ، وبيان مفهوم الإجماع السكوتي في العصر الحاضر ، و بناء وتكوين وإعداد وتأهيل العلماء المؤهلين للاجتهاد ، و النظر بعين الاعتبار البالغ لمعطيات العلم التطبيقي عند الاجتهاد أو الإفتاء أو إطلاق الأحكام المتعلقة به ، وكذلك المعطيات الطبية والبيطرية والاقتصادية و القوانين الدولية وعلاقتها بالإفتاء الشرعي ، ومستجدات القضايا الحياتية كالتعامل بالعملات الافتراضية ونظرات المؤسسات الوطنية الاقتصادية والأمنية لها ، وموضوع تدويخ الحيوان قبل ذبحه ورأي العلماء البيطريين في ذلك، والمسئولية الفردية والجماعية تجاه قضية المناخ وموقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية . 
 ويتناول المحاور التالية : 
المحور الأول : الاجتهاد ضرورة ملحة في عصرنا الحاضر . 
المحور الثاني : صور الاجتهاد وضوابطه . 
 المحور الثالث : المجتهدون وإعدادهم .
 المحور الرابع : نماذج عصرية ملحة في المجالات الاقتصادية والطبية والبيطرية والبيئية وغيرها ، مثل : 
- التعامل بالعملات الافتراضية.
 - تدويخ الحيوان قبل ذبحه . 
 - موقع الإضرار بالبيئة من الأحكام الشرعية .
 - المحور الخامس نماذج مختارة للاجتهاد المؤسسي .
 
 

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