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"التضامن" تصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابى تصادم قطار بميكروباص فى فاقوس

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 04:38 م
"التضامن" تصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابى تصادم قطار بميكروباص فى فاقوس الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تتابع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الحادث الأليم الذى تعرضت له قرية أكياد البحرية  مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، حيث اصطدام قطار بسيارة ميكروباص، وأسفر عن ثلاث وفيات وإصابة 11 آخرين تم نقلهم لمستشفي فاقوس العام.

 

ووجهت الوزيرة عبد الحميد الطحاوي  مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية بسرعة توجه لجنة الإغاثة بالمديرية لتقديم أوجه الدعم اللازم، كما وجهت بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين، حيث تقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، ومبلغ 25 ألف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، وصرف مساعدات الإصابة حسب المدة التى قضاها المصاب داخل المستشفى.

 

كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعي صرف إعانة عاجلة من قبل مؤسسة التكافل الاجتماعي دفعة واحدة لأسر المتوفين والمصابين، وجار تعبئة موارد إضافية من قبل الجمعيات الأهلية لتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين والمصابين، موجهة بسرعة صرف التعويضات، ومقدمة التعازي لأسر الضحايا.


التضامن الاجتماعى

الشرقيه

حادث القطار

قريه اكباد



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