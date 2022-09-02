وزير القوى العاملة يستقبل وفد "عمال مصر" للتنسيق بشأن مؤتمر العمل العربى

استقبل وزير القوى العاملة حسن شحاتة وفد من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء نقابات عمالية عامة برئاسة محمد جبران رئيس "الاتحاد "، بحضور ممثلى العمال فى مجلسى النواب والشيوخ من أعضاء "الاتحاد" ومجلس إدارته، وذلك للتباحث بشأن بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة الاستعدادت الجارية للمشاركة فى الدورة الثامنة والأربعين لمؤتمر العمل العربى المقرر انعقاده خلال الفترة من 18 حتى 25 سبتمبر المقبل بالقاهرة - دولة المقر لمنظمة العمل العربية- بمشاركة 21 دولة عربية، يمثلها وزراء العمل بالدول العربية، بجانب رؤساء الوفود من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية.. وكذلك الاستعدادت للترتيب لاستضافة الدورة 43 للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، والتى سيشارك فيها ما يقرب من 100 شخصية نقابية عمالية من القارة السمراء، خلال الفترة من 17 وحتى 20 اكتوبر المقبل.

وقال بيان صحفى اليوم الجمعة، إن الوزير حسن شحاتة فى هذا اللقاء أكد حرص الوزارة على التواصل مع كافة الشركاء الاجتماعيين والتنسيق معهم، وان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أحد أضلع العملية الإنتاجية، وان الحفاظ على استقلاليته وتفعيل دوره، واشراكه فى كافة القرارات والتشريعات واللوائح التى تخص العمال يأتى فى أولويات الوزارة كون ذلك يتماشى أيضا مع كافة المعايير المحلية والعربية والدولية التى تحث على الحوار الاجتماعى بين الشركاء المعنيين بملف العمل والعمال، من أجل المزيد من الاستقرار فى مواقع العمل، وبالتالى زيادة الإنتاج وخدمة عملية التنمية.

ومن جانبه جدد الوفد العمالى المشارك فى الاجتماع تهنئته للوزير حسن شحاتة على ثقة القيادة السياسية وتكليفه بمهمة حقيبة وزارة القوى العاملة، مؤكدين ثقتهم فى قدرته على إنجاز المهام الموكلة إليه، وقالوا انهم حريصون على التعاون والتنسيق والتواصل مع الوزارة من أجل مكتسبات وحقوق مشروعة أكثر للعمال، موضحين أن التوزان والعدالة فى علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب اعمال وعمال "، يحقق الاستقرار وزيادة الإنتاج، ويخدم برامج التنمية فى إطار الجمهورية الجديدة..ووجه الوفد العمالى الدعوة إلى الوزير شحاتة لحضور أول اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى بداية الدورة النقابية الجديدة 2022-2026، والمقرر عقدها الأسبوع المقبل.