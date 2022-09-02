علاج وفحص أكثر من 4 آلاف رأس ماشية مجانا فى قرى حياة كريمة بالبحيرة

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية إنه تم تنفيذ قافلة بيطرية فى محافظة البحيرة لعلاج مواشى صغار المزارعين والمربين بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بالبحيرة وصندوق التأمين على الماشية ومعهد الصحة الحيوانية .

وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار 706 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع ل 1338 وعلاج الطفيليات الداخلية ل 1446 حالة وتم عمل 25 عمليات جراحية كما تم تحصين 619 حاله بالتحصينات غير سيادية بعدد اجمالي 4034 رأس ماشية لصغار المزارعين والمربين

يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .