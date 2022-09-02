وزيرا القوى العاملة وقطاع الأعمال: حريصون على الحفاظ وصون حقوق ومكتسبات العمال

كتب: أية دعبس

استقبل السيد حسن شحاته وزير القوى العاملة، السيد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بحضور عدد من رؤساء النقابات العمالية العامة التى تضم عمالا فى شركات قطاع الأعمال العام.

تم خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون بين "الوزارتين"، ومناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وجرى التأكيد على حرص الوزارتين على الحفاظ وصون حقوق ومكتسبات العمال.

وجاء في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الوزيرين استمعا إلى رؤية ممثلي العمال في عدد من الملفات، ومنها حماية الصناعة الوطنية، وموضوعات ذات الصلة بالملف العمالي.

واكد الوزيران على أهمية دور العمال في التنمية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وان حقوقهم وفقا للقانون مصانة، باعتبارهم طرف أساسي في عملية التنمية ،وجنود للعمل و الإنتاج.

وشارك في اللقاء السيد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، وسولاف درويش رئيس النقابة العامة للبنوك وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، ومحمد عبد ربه رئيس النقابة العامة للتجارة ،ومحسن محمد اش الله رئيس النقابة العامة للسياحة ،ومحمد سمارة رئيس النقابة العامة المناجم والمحاجر ،وكامل عبدالمقصود ممثل النقابة العامة للسكك الحديدية والمترو بمجلس إدارة اتحاد العمال.