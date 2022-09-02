اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 05:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

في لقاء موسع مع ممثلي العمال..

وزيرا القوى العاملة وقطاع الأعمال: حريصون على الحفاظ وصون حقوق ومكتسبات العمال

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 04:25 م
وزيرا القوى العاملة وقطاع الأعمال: حريصون على الحفاظ وصون حقوق ومكتسبات العمال جانب من اللقاء
كتب: أية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل السيد حسن شحاته وزير القوى العاملة، السيد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بحضور عدد من رؤساء النقابات العمالية العامة التى تضم عمالا فى شركات قطاع الأعمال العام.

 

تم خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون بين "الوزارتين"، ومناقشة بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، وجرى التأكيد على حرص الوزارتين على الحفاظ وصون حقوق ومكتسبات العمال.

 

وجاء في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن الوزيرين استمعا إلى رؤية ممثلي العمال في عدد من الملفات، ومنها  حماية الصناعة الوطنية، وموضوعات ذات الصلة بالملف العمالي.

 

واكد الوزيران على أهمية دور العمال في التنمية والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وان حقوقهم وفقا للقانون مصانة، باعتبارهم طرف أساسي في عملية التنمية ،وجنود للعمل و الإنتاج.

 

وشارك في اللقاء السيد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، وعماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، وسولاف درويش رئيس النقابة العامة للبنوك وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، ومحمد عبد ربه رئيس النقابة العامة للتجارة ،ومحسن محمد اش الله رئيس النقابة العامة للسياحة ،ومحمد سمارة رئيس النقابة العامة المناجم والمحاجر ،وكامل عبدالمقصود ممثل النقابة العامة للسكك الحديدية والمترو بمجلس إدارة اتحاد العمال.

 


القوى العامله

قطاع الاعمال

حقوق العمال



الموضوعات المتعلقة

"القوى العاملة": توجيهات بالمتابعة الدورية للتحقق من فرص العمل

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 12:37 م

وزير القوى العاملة يستقبل وفد "عمال مصر" للتنسيق بشأن مؤتمر العمل العربى

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 11:38 ص

القوى العاملة توجه بمتابعة إعلانات الوظائف للتأكد من تسلم راغبى العمل

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 10:33 ص

القوى العاملة: الوزارة حريصة على استقلالية التنظيم النقابى ودعم دوره

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 09:12 ص

القوى العاملة: وحدة المساواة بين الجنسين بالقليوبية تبحث تمكين المرأة اقتصاديا

الخميس، 01 سبتمبر 2022 12:22 م

القوى العاملة: حصر وتسجيل أعداد جديدة للعمالة غير منتظمة بالوادى الجديد

الخميس، 01 سبتمبر 2022 10:55 ص

القوى العاملة: بدء التدريب المهنى على مهن مطلوبة لسوق عمل فى المنيا

الخميس، 01 سبتمبر 2022 09:46 ص

القوى العاملة: مقترحات لتقديم خدمة أفضل للمستحقين من العمالة غير المنتظمة

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 02:07 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة