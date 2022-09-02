اليوم السابع
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هيئة الأوقاف تحقق أرباحا نحو 150 مليون جنيه خلال شهر أغسطس

الجمعة، 02 سبتمبر 2022 10:15 ص
هيئة الأوقاف تحقق أرباحا نحو 150 مليون جنيه خلال شهر أغسطس وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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أكدت وزارة الأوقاف، أنه للشهر الثاني على التوالي حققت هيئة الأوقاف المصرية رقمًا قياسيًّا جديدًا في الأرباح والإيرادات، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 8/ 2022م حتى 31/ 8/ 2022م مبلغًا وقدره (149.852.350) جنيهًا، بزيادة قدرها (27.259.688) جنيهًا.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن هذه الزيادة تقدر بنسبة بنحو (22.2%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021 /2022م ، وبزيادة قدرها (58.282.182) جنيهًا، بنسبة قدرها (63.6%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2020/ 2021م.

كما بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 7/ 2022م حتى 31/ 8/ 2022م مبلغًا وقدره (283.876.921) جنيهًا، بزيادة قدرها (61.231.734) جنيهًا بنسبة قدرها (27.5%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021/ 2022م، وبزيادة قدرها (103.779.807) جنيهًا بنسبة قدرها (57.6%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2020/ 20212م.


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