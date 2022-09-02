هيئة الأوقاف تحقق أرباحا نحو 150 مليون جنيه خلال شهر أغسطس

أكدت وزارة الأوقاف، أنه للشهر الثاني على التوالي حققت هيئة الأوقاف المصرية رقمًا قياسيًّا جديدًا في الأرباح والإيرادات، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 8/ 2022م حتى 31/ 8/ 2022م مبلغًا وقدره (149.852.350) جنيهًا، بزيادة قدرها (27.259.688) جنيهًا.
وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن هذه الزيادة تقدر بنسبة بنحو (22.2%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2021 /2022م ، وبزيادة قدرها (58.282.182) جنيهًا، بنسبة قدرها (63.6%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2020/ 2021م.
كما بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 7/ 2022م حتى 31/ 8/ 2022م مبلغًا وقدره (283.876.921) جنيهًا، بزيادة قدرها (61.231.734) جنيهًا بنسبة قدرها (27.5%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021/ 2022م، وبزيادة قدرها (103.779.807) جنيهًا بنسبة قدرها (57.6%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2020/ 20212م.
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