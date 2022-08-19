باختصار أهم أخبار العرب والعالم حتى 12 ظهرا.. الجزائر تعلن السيطرة على حرائق الغابات.. استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى طوباس.. مصرع 5 أشخاص جراء عواصف بالنمسا.. وتعطل شبكة النقل فى لندن بسبب إضراب العمال

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تعطل شبكة النقل فى لندن بسبب إضراب عمال الإطارات والحافلات
توقفت شبكة النقل فى لندن اليوم الجمعة إذ نظم عمال القطارات والحافلات إضرابات بسبب الأجور وظروف العمل فى أحدث إضراب فى صيف شابته النزاعات العمالية.
لقى 17 شخصا مصرعهم فيما اعتبر 17 شخصا آخرين فى عداد المفقودين جراء تدفقات طينية وصخرية ناجمة عن الأمطار الغزيرة التى اجتاحت قرى فى مقاطعة تشينغهأى بشمال غربى الصين.
أعلن سكرتير مجلس الأمن القومى الروسى، نيكولاى باتروشيف، أن الولايات المتحدة لا تنوى العمل بشفافية بشأن مختبراتها البيولوجية فى البلدان الأخرى.
محكمة شنجهاى تقضى بالسجن 13 عاما لأحد أكبر أثرياء الصين
أعلنت محكمة فى شنجهاى أنها حكمت على كندى من أصل صينى يدعى، شيأو جيأنهوا، كان قد فقد أثره عام 2017 فى فندق فى هونج كونج، بالسجن 13 عاما لارتكابه جرائم مالية.
أدت حالات الجفاف الناجم عن استمرار الجو الحار وانخفاض هطول الأمطار فى مقاطعة جيانغشى بشرقى الصين إلى تقليص أكبر بحيرة للمياه العذبة فى الصين، بحيرة بوهيانغ، بنسبة 75 %.
تسببت عواصف عنيفة وهطول كميات كبيرة من الأمطار فى سويسرا فى أحداث غير متوقعة، خاصة بعد موجة الجفاف التى شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
إصابة 4 أشخاص بينهم برلمانى فى إطلاق نار بداغستان
أصيب أربعة أشخاص فى إطلاق نار فى قرية ألماك الداغستانية فى منطقة كازبيكوفسكى، من بينهم برلمانى ونائب إمام مسجد، حسبما صرح رئيس القرية مخودين سلاييف.
بولندا: ارتفاع عدد ألفارين من أوكرانيا إلى 5 ملايين و619 ألف لاجئ
أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الجمعة، أن عدد اللاجئين ألفارين من أوكرانيا إلى بولندا ارتفع إلى 5 ملايين و619 ألف لاجئ.
قال عضو المجلس الرئيسى للإدارة الإقليمية فى منطقة زابوروجيا، فلاديمير روجوف، إنه تم تعزيز نظام حماية المحطة النووية هناك، بسبب محأولة محتملة من قبل الجيش الأوكرانى.
احتفل الاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة، باليوم العالمى للعمل الإنسانى، الذى يوافق 19 أغسطس من كل عام، داعيًا إلى حماية عمال الإغاثة حول العالم.
قال الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، اليوم الجمعة، إن الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والصينى شى جين بينج سوف يحضران اجتماعات قمة مجموعة العشرين فى بإلى هذا العام.
مصرع 5 أشخاص جراء عواصف شديدة فى النمسا
أعلنت السلطات النمسأوية أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم بينهم طفلان جراء العواصف الشديدة التى ضربت البلاد.
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة، تسجيل 15 ألفا و754 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.
اعتبرت السفارة الروسية فى واشنطن، اليوم الجمعة، الخطاب اللامسئول للولايات المتحدة حول الوضع بمحطة زابوروجيا للطاقة النووية يدفع الجيش الأوكرانى إلى تنفيذ خطط إجرامية كارثية.
استشهد فلسطينى "58 عاما"، اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 5 آخرين خلال اقتحامها مدينة طوباس وبلدة طمون .
أعلنت الجزائر تمكنها من السيطرة على الحرائق التى نشبت بعدة ولايات شرقى البلاد مخلفة 37 حالة وفاة و183 مصابا..
أعرب مجلس حكماء المسلمين عن خالص التعازي للجزائر، في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من المناطق شمال البلاد، وأسفرت عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص.
أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنين اثنين، فيما اعتقلت خمسة آخرين خلال اقتحامها مدينة طوباس، وبلدة طمون جنوبا فلسطين.
كشفت تقديرات للبنك الدولي، أن الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والزلازل ونوبات الجفاف، تتسبَّب في خسارة المغرب لأكثر من 575 مليون دولار سنوياً.
ارتفع سعر برميل النفط الكويتى 2.28دولار ليبلغ 100.35 دولار للبرميل فى تداولات أمس الخميس، مقابل 98.07 دولار للبرميل.
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