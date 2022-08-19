اليوم السابع
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الجمعة، 19 أغسطس 2022 12:24 م
أكرم القصاص
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باختصار أهم أخبار العرب والعالم حتى 12 ظهرا.. الجزائر تعلن السيطرة على حرائق الغابات.. استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى طوباس.. مصرع 5 أشخاص جراء عواصف بالنمسا.. وتعطل شبكة النقل فى لندن بسبب إضراب العمال

الجمعة، 19 أغسطس 2022 12:00 م
باختصار أهم أخبار العرب والعالم حتى 12 ظهرا.. الجزائر تعلن السيطرة على حرائق الغابات.. استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى طوباس.. مصرع 5 أشخاص جراء عواصف بالنمسا.. وتعطل شبكة النقل فى لندن بسبب إضراب العمال حرائق الغابات
كتب : أحمد علوى

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تعطل شبكة النقل فى لندن بسبب إضراب عمال الإطارات والحافلات

توقفت شبكة النقل فى لندن اليوم الجمعة إذ نظم عمال القطارات والحافلات إضرابات بسبب الأجور وظروف العمل فى أحدث إضراب فى صيف شابته النزاعات العمالية.

 
مصرع وفقدان 34 شخصا فى فيضان شمال غربى الصين

لقى 17 شخصا مصرعهم فيما اعتبر 17 شخصا آخرين فى عداد المفقودين جراء تدفقات طينية وصخرية ناجمة عن الأمطار الغزيرة التى اجتاحت قرى فى مقاطعة تشينغهأى بشمال غربى الصين.

مجلس الأمن الروسى: الولايات المتحدة لا تنوى العمل بشفافية

أعلن سكرتير مجلس الأمن القومى الروسى، نيكولاى باتروشيف، أن الولايات المتحدة لا تنوى العمل بشفافية بشأن مختبراتها البيولوجية فى البلدان الأخرى.

محكمة شنجهاى تقضى بالسجن 13 عاما لأحد أكبر أثرياء الصين

أعلنت محكمة فى شنجهاى أنها حكمت على كندى من أصل صينى يدعى، شيأو جيأنهوا، كان قد فقد أثره عام 2017 فى فندق فى هونج كونج، بالسجن 13 عاما لارتكابه جرائم مالية.

الجفاف يؤدى إلى تقليص أكبر بحيرة للمياه العذبة فى الصين

أدت حالات الجفاف الناجم عن استمرار الجو الحار وانخفاض هطول الأمطار فى مقاطعة جيانغشى بشرقى الصين إلى تقليص أكبر بحيرة للمياه العذبة فى الصين، بحيرة بوهيانغ، بنسبة 75 %.

تدفق المياه من سقف مطار جنيف بسبب الأمطار الغزيرة.. فيديو

تسببت عواصف عنيفة وهطول كميات كبيرة من الأمطار فى سويسرا فى أحداث غير متوقعة، خاصة بعد موجة الجفاف التى شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

إصابة 4 أشخاص بينهم برلمانى فى إطلاق نار بداغستان

أصيب أربعة أشخاص فى إطلاق نار فى قرية ألماك الداغستانية فى منطقة كازبيكوفسكى، من بينهم برلمانى ونائب إمام مسجد، حسبما صرح رئيس القرية مخودين سلاييف.

 

بولندا: ارتفاع عدد ألفارين من أوكرانيا إلى 5 ملايين و619 ألف لاجئ

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الجمعة، أن عدد اللاجئين ألفارين من أوكرانيا إلى بولندا ارتفع إلى 5 ملايين و619 ألف لاجئ.

موسكو: سلطات زابوروجيا تعزز نظام حماية المحطة النووية

قال عضو المجلس الرئيسى للإدارة الإقليمية فى منطقة زابوروجيا، فلاديمير روجوف، إنه تم تعزيز نظام حماية المحطة النووية هناك، بسبب محأولة محتملة من قبل الجيش الأوكرانى.

الاتحاد الأوروبى يحتفل باليوم العالمى للعمل الإنسانى

احتفل الاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة، باليوم العالمى للعمل الإنسانى، الذى يوافق 19 أغسطس من كل عام، داعيًا إلى حماية عمال الإغاثة حول العالم.

رئيس إندونيسيا: بوتين وشى سيحضران اجتماعات مجموعة العشرين فى بإلى

قال الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، اليوم الجمعة، إن الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والصينى شى جين بينج سوف يحضران اجتماعات قمة مجموعة العشرين فى بإلى هذا العام.

مصرع 5 أشخاص جراء عواصف شديدة فى النمسا

أعلنت السلطات النمسأوية أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم بينهم طفلان جراء العواصف الشديدة التى ضربت البلاد.

الهند تسجل 15 ألفا و754 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة، تسجيل 15 ألفا و754 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.

موسكو: خطاب أمريكا لأوكرانيا حول المحطة النووية يدفعها لتنفيذ خطط إجرامية

اعتبرت السفارة الروسية فى واشنطن، اليوم الجمعة، الخطاب اللامسئول للولايات المتحدة حول الوضع بمحطة زابوروجيا للطاقة النووية يدفع الجيش الأوكرانى إلى تنفيذ خطط إجرامية كارثية.

 
 
استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى طوباس

استشهد فلسطينى "58 عاما"، اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 5 آخرين خلال اقتحامها مدينة طوباس وبلدة طمون .

 
الجزائر تعلن السيطرة على حرائق الغابات

أعلنت الجزائر تمكنها من السيطرة على الحرائق التى نشبت بعدة ولايات شرقى البلاد مخلفة 37 حالة وفاة و183 مصابا..

مجلس حكماء المسلمين يعزى الجزائر فى ضحايا حرائق الغابات

أعرب مجلس حكماء المسلمين عن خالص التعازي للجزائر، في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من المناطق شمال البلاد، وأسفرت عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص.

إصابة شخصين بنيران الاحتلال الإسرائيلى واعتقال 5 آخرين فى طوباس وطمون

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنين اثنين، فيما اعتقلت خمسة آخرين خلال اقتحامها مدينة طوباس، وبلدة طمون جنوبا فلسطين.


الكوارث الطبيعة تكبد المغرب خسائر تتجاوز 575 مليون دولار سنويا

كشفت تقديرات للبنك الدولي، أن الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والزلازل ونوبات الجفاف، تتسبَّب في خسارة المغرب لأكثر من 575 مليون دولار سنوياً.

ارتفاع سعر برميل النفط الكويتى 2.28 دولار ليبلغ 100.35 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتى 2.28دولار ليبلغ 100.35 دولار للبرميل فى تداولات أمس الخميس، مقابل 98.07 دولار للبرميل.

 


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