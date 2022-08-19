وقال هان شيانغ هوى نائب مدير إدارة الطوارئ المحلية فى المقاطعة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية - إنه تم إنقاذ 20 شخصا تم الإبلاغ عن فقدانهم سابقا، ولا يزال نحو 4500 من رجال الإطفاء ورجال الشرطة والعسكريين وموظفي الاستجابة للطواريء والسكان المحليين يبحثون عن المفقودين.

واجتاحت الأمطار الغزيرة محافظة داتونغ ذاتية الحكم لقوميتي هوي و تو في مدينة شينينغ، حاضرة المقاطعة، وأسفرت عن حدوث فيضانات وانهيارات طينية مفاجئة وتسببت في تغيير مسارات الأنهار.

وتضرر ما إجماليه 6245 ساكنا في ست قرى، حيث تم جرف مبنيين على الأقل وتضرر 14 مبنى بشدة.

وبدورها، خصصت وزارة المالية ووزارة إدارة الطوارئ بشكل مشترك 50 مليون يوان من أموال الإغاثة من الكوارث الطبيعية، فضلا عن 50 مليون يوان آخر من مديرية المالية بالمقاطعة.