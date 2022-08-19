تدفق المياه من سقف مطار جنيف بسبب الأمطار الغزيرة.. فيديو

كتب : أحمد علوى

تسببت عواصف عنيفة وهطول كميات كبيرة من الأمطار في سويسرا في أحداث غير متوقعة، خاصة بعد موجة الجفاف التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو من مطار جنيف مشهدا غير متوقع أثار دهشة الركاب، حيث انهمرت المياه من سقف المطار في عدة أماكن.

Mercredi en fin d’après-midi, la Suisse romande a été touchée par de fortes pluies. Même Genève aéroport a eu droit à sa petite douche. pic.twitter.com/x4wizSM3un — 20 minutes (@20minutesOnline) August 18, 2022

وبحسب الخدمة الصحفية للمطار، فإن ما حدث كان نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وتطلب تنظيف المبنى فقط، فيما لم يؤثر على حركة الركاب أو الرحلات الجوية. مشيرة إلى أنه يجري التخطيط لأعمال "العزل المائي الإضافية" في المطار.

وعلى مدار العام بأكمله شهدت سويسرا، خاصة غربها وجنوبها، تراجعا حادا في كمية الأمطار المتساقطة، مقارنة بمعدلاتها طيلة السنوات الماضية.

حيث تناقصت كمية الأمطار بنسبة 54 في المائة، مقارنة بالمعدل المناخي. أما في الجنوب، فإن ندرة المياه قد تكون بالفعل هي الأسوأ منذ بدء قياسها. بينما كان ربيع الشمال جافا بالفعل.