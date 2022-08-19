وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم أيضا خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 47 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجى فى البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 527 ألفا و253 وفاة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 101 ألف و830 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 مليونا و685 ألفا و535 شخصا، وذلك بعدما تعافى 15 ألفا و220 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.