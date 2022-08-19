أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة، تسجيل 15 ألفا و754 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد منذ بداية تفشى الوباء إلى 44 مليونا و314 ألفا و618 إصابة.
وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم أيضا خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 47 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجى فى البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 527 ألفا و253 وفاة.
وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 101 ألف و830 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 43 مليونا و685 ألفا و535 شخصا، وذلك بعدما تعافى 15 ألفا و220 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.
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