وذكرت قناة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الجمعة، أن فتاتين تتراوح أعمارهما بين 4 و8 أعوام لقيتا حتفهما عندما تسببت رياح قوية مفاجئة فى سقوط الأشجار بإحدى البحيرات في وادي لافانت بالقرب من مدينة "جراتس" الواقعة جنوبي البلاد، مشيرة إلى أن 13 شخصا آخرين أصيبوا بينهم اثنان في حالة خطيرة.

وأضافت القناة أن ثلاث سيدات لقين حتفهن في ولاية "النمسا السفلى" عندما ضربت صاعقة برق إحدى الأشجار مما تسبب في سقوطها.