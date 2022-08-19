وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الشهيد أصيب بالرصاص الحي في رأسه، وقد وصفت إصابته بالحرجة، ليعلن الأطباء عن ارتقائه شهيدا متأثرا بإصابته .

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت طوباس فجر اليوم، وأطلقت النار صوب المواطن أثناء خروجه من صلاة الفجر، فيما أصابت شابا من طمون- جنوب شرق طوباس- بعيار حي فى الفخذ، واعتقلت أثناء اقتحامها المكانين، خمسة شبان.

