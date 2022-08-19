الكوارث الطبيعة تكبد المغرب خسائر تتجاوز 575 مليون دولار سنويا

إيمان حنا

كشفت تقديرات للبنك الدولي، أن الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والزلازل ونوبات الجفاف، تتسبَّب في خسارة المغرب لأكثر من 575 مليون دولار سنوياً.

وأكد البنك الدولي أن "المغرب من بين أكثر البلدان تعرُّضاً للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وفق سكاى نيوز.

وكان المغرب قد شهد مؤخرا حرائق بمساحات هائلة من الغابات وتسببت تلك الحرائق التي أتت على ما يقارب 100 هكتار من الغطاء النباتي في عدة وفيات، وأجلت فرق الإنقاذ 712 أسرة من 13 قرية "بعيداً عن أماكن الخطر".

ويعتزم المغرب إطلاق برنامج لإعادة تشجير نحو 9 آلاف هكتار من الغابات التي أتت عليها حرائق اندلعت مؤخراً شمال المملكة، وفق ما أعلنت الحكومة، في خطة تتضمن أيضا دعم المزارعين وإعادة بناء بيوت متضررة، فيما رصدت للبرنامج ميزانية تناهز 290 مليون درهم (نحو 28 مليون دولار).