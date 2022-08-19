وقال سلاييف لوكالة تاس الروسية اليوم الجمعة، إن "أربعة أشخاص اصيبوا بجروح نتيجة إطلاق النار فى قرية ألمك هم برلماني ونائب إمام مسجد وأحد سكان القرية وليفتنانت كولونيل سابق بالشرطة والذي يوجد حاليا في العناية المركزة ".

وأضاف أنه من المقرر أن يتم نقل ضابط الشرطة السابق إلى محج قلعة بالطيران الطبي في القريب العاجل.

