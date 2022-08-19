وقالت مديرية المقاطعة للموارد المائية فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن مساحة البحيرة سجلت 737 كيلومترا مربعا، بانخفاض 2203 كيلومترات مربعة عن الفترة المماثلة من العام الماضى، وتراجع منسوب المياه في محطة شينغتسي الهيدرولوجية المعروفة بالبحيرة الى 10.12 متر حتى صباح أمس، أقل بمقدار النصف من الارتفاع القياسي المسجل 22.63 متر.

ودخلت البحيرة رسميا موسم الجفاف لهذا العام فى يوم 6 أغسطس الجاري، ما سجل أبكر موعد منذ أن بدأت توثيق سجلاتها في عام 1951 وأسبق بـ 69 يوما عن متوسط مواعيد البدء خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2021.

وأصدرت عدة أجزاء فى مقاطعة جيانغشى انذارات باللون الأحمر للتحذير من الحرارة القاسية، حيث تسجل 558 محطة للأرصاد الجوية في أنحاء المقاطعة درجات الحرارة بأكثر من 40 درجة مئوية حاليا.

وحسب التوقعات الجوية، من المتوقع أن تتواصل درجات الحرارة المرتفعة والأمطار القليلة في المقاطعة حتى شهر سبتمبر القادم.