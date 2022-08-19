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الجزائر تعلن السيطرة على حرائق الغابات

الجمعة، 19 أغسطس 2022 11:17 ص
الجزائر تعلن السيطرة على حرائق الغابات حرائق الغابات
إيمان حنا

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أعلنت الجزائر تمكنها من السيطرة على الحرائق التى نشبت بعدة ولايات شرقى البلاد مخلفة 37 حالة وفاة و183 مصابا، حسب آخر حصيلة لمصالح الحماية المدنية الجزائرية. وفق إذاعة الجزائر .

وقد سجلت ولاية الطارف وفاة 30 شخصا جراء الحرائق، بينما سجلت ولاية سوق أهراس 5 وفيات وشهدت ولاية سطيف وفاة شخصين متأثرين بحروق بليغة، حسب ما أكده المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية العقيد عاشور فاروق.  

وأعلنت الحماية المدنية في حصيلتها الأخيرة عن تمكن وحداتها من إخماد عدة حرائق غابية بكل من قالمة وجيجل، فيما تتواصل الجهود للسيطرة على بقية الحرائق المندلعة بكل من سوق أهراس (7 حرائق)، سكيكدة (3)، الطارف (حريقان) وحريق واحد بكل من سطيف، تيبازة وتيزي وزو.

وعلى إثر حرائق الغابات المأساوية التي شهدتها بعض ولايات الجزائر، قامت وزارة الطاقة والمناجم بتعبئة جميع الموارد البشرية والمادية لشركات القطاع وطمأنت السكان على استمرارية الخدمة العمومية لتوزيع الكهرباء والغاز والمنتجات البترولية".

وأضافت أنه تحقيقا لهذه الغاية، تم تجنيد فرق تقنية من هذه الشركات في الميدان للتدخل وتقديم كل ما يلزم لمساعدة السكان المتضررين".


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