وقال باتروشيف، خلال الاجتماع السنوي السابع عشر لأمناء مجالس الأمن لدول منظمة شنغهاى للتعاون في طشقند، اليوم الجمعة بحسب وسائل إعلام روسية: "إن ضمان الأمن الطبي الحيوي في منظمة شنغهاي للتعاون يمثل تحديا خطيرا، فالولايات المتحدة، بحسب المعطيات المتوفرة لدينا، لا تنوي العمل بشفافية بشأن مختبراتها البيولوجية في البلدان الأخرى".

يُذكر أن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، صرح في شهر يونيو الماضي بأن بلاده طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأنشطة العسكرية البيولوجية الأمريكية وتقديم أدلة على ذلك.

ومن جانبه، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف مؤخرا بهذا الشأن:" إن ما تم الكشف عنه في أوكرانيا، هو جزء صغير من بين أكثر من 300 مختبر بيولوجي أمريكي، منتشرة في جميع أنحاء العالم"، منوها بأن بلاده ستقدم وثائق جديدة حول هذا الموضوع.