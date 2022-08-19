وأضاف روجوف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة، إنه "تم تعزيز نظام الحماية للمحطة النووية، ولا يمكنني الكشف عن كل التفاصيل حيث يمكن توقع أى شئ من النظام الأوكرانى".

وحذرت الدفاع الروسية، أمس، من أن الإشعاع يمكن أن ينتشر ليغطي الدول الاسكندنافية في حال ما أطلق ربع ما يحتوي عليه مفاعل واحد من المفاعلات الستة لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا.