حصاد الوزارات.. الصحة تعلن أماكن صرف ألبان الأطفال المصابين بالحساسية

كتب ــ محمد صبحي

شهدت الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.

بالأسماء.. الصحة تعلن أماكن صرف ألبان الأطفال المصابين بالحساسية