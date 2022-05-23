اليوم السابع
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الإثنين، 23 مايو 2022 05:46 م
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حصاد الوزارات.. الصحة تعلن أماكن صرف ألبان الأطفال المصابين بالحساسية

الإثنين، 23 مايو 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة تعلن أماكن صرف ألبان الأطفال المصابين بالحساسية وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب ــ محمد صبحي

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شهدت الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.

 

بالأسماء.. الصحة تعلن أماكن صرف ألبان الأطفال المصابين بالحساسية

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