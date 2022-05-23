حصاد الوزارات.. الصحة تعلن أماكن صرف ألبان الأطفال المصابين بالحساسية

شهدت الوزارات اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات.
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