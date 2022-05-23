مجانا وبتخفيضات تصل 50%.. السكة الحديد تمنح مزايا للمرضى ومرافقيهم

كتب سيد الخلفاوى

تقدم هيئة السكة الحديد ، عدد من الخدمات لجميع فئات المجتمع، منها إتاحة الركوب مجانا وكذلك الركوب بنصف الثمن لعدة فئات، وذلك إنطلاقا من الدور الاجتماعي الذى تتبناه الهيئة كهيئة خدمية لجميع فئات المجتمع لتخفيف الأعباء المالية والاجتماعية لجمهور الركاب.

وفى النقاط التالية يعرض اليوم السابع هذه الخدمات والفئات المستحقة.

ـ منح تصاريح سفر مجانية لمرضى الأورام السرطانية ومرافقيهم.

- تصرف الهيئة تصاريح السفر لمرضى الأورام السرطانية آليا ( كارت ذكي) مدون به بياناته وصورة المريض للحجز به بقطارات الدرجة الثانية المكيفة (الأسباني والفرنساوي) بين محطتي القيام والوصول الموضحة بالكارت الذكي والإيصال برحلة واحدة ذهاب وأخرى عودة فى اليوم .

ـ بالنسبة للمريض الذي لم يتعدى عمره 10 سنوات يصرح بالحجز بالدرجة الثانية المكيفة له ولمرافقه.

ـ المريض المتجاوز عمره 10 سنوات يحجز له مقعد واحد فقط بالدرجة الثانية المكيفة دون المرافق

ـ منح اشتراكات مخفضة لمكفوفي البصر

يتم استخراج اشتراكات لمكفوفي البصر ومرافقيهم بتخفيض 50% بالقطارات المكيفة وغير المكيفة بموجب البطاقة الشخصية الصادرة لهم من وزارة التضامن الإجتماعي ويصرف لهم اشتراك واحد لهما ( كارت واحد) ويدون عليه اسم مرافقة، وأجرة المرافق نفس أجرة الكفيف.

ـ منح تذاكر سفر مخفضة ذوي الهمم

تمنح الهيئة تخفيض لتذاكر السفر لذوي الهمم بنسبة 50% بالقطارات المكيفة المصرح عليها الحجز والقطارات الغير مكيفة بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الإجتماعى.