اليوم السابع
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‎التموين توضح حقيقة استثناء فئات محددة من تسجيل رقم محمول بالبطاقة التموينية

الإثنين، 23 مايو 2022 10:57 ص
‎التموين توضح حقيقة استثناء فئات محددة من تسجيل رقم محمول بالبطاقة التموينية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين
‎كتب مدحت وهبة

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فى إطار الحرص على عدم معاناة كبار السن، تستمر وزارة التموين فى تنفيذ قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، باستثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم على أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.
 

 

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، أصدر قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة الدعم للتسهيل على المواطنين، ونص التوجيه الصادر اليوم بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه، كما شمل القرار أيضا عدم تقديم أى مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفى فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومى ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.


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